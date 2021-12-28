Son dakika: Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, eski eşi Hatice Yıldırım'ın aracına zarar veren, kendisini engel olmak isteyen onun babası Bekir Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Aslan (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Aslan, geçen yıl 3 çocuğunun annesi Hatice Yıldırım'dan boşandı. Boşandıktan sonra Fransa'ya giden Aslan, 3 ay önce geri döndü. Mehmet Aslan, çocuklarını göremediği ve eski eşi adına aldığı otomobili geri vermesi için Hatice Yıldırım ile tartıştı. Mehmet Aslan, pazar günü otomobilini almak için Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti. Yıldırım'ı kuaförde bulamayınca sinirlenen Aslan, yanındaki bıçakla otomobilin lastiklerine zarar verdi. Durumu öğrenen Hatice Yıldırım, babası Bekir Yıldırım'ı aradı. Dükkanın önüne giden Bekir Yıldırım, tartıştığı eski damadının bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.