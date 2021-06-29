Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'ya 15 ay hapis cezası
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Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'ya 15 ay hapis cezası

Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'ya 15 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberine göre Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın görevde olduğu 2009-2018 dönemindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma devam ederken, Zuma hakkında hapis kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi, soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle Zuma'yı 15 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararına göre, Zuma'nın 5 gün içinde polise teslim olması bekleniyor.

Kararı açıklayan Anayasa Mahkemesi Yargıcı Sisi Kampepe, Zuma'nın davranışının mahkemenin kararına yönelik "açık bir ihlal" olduğunu söyledi. Zuma'nın işbirliği yapmamasını "anayasal bir krizi hızlandırma potansiyeline sahip bir tür meydan okuma eylemi" olarak nitelendiren Kampepe, "Kimse kanunun üstünde değildir" dedi.

Kampepe, Zuma'nın eski cumhurbaşkanı olarak toplum üzerinde sahip olduğu etkinin ağırlaştırıcı bir faktör olduğunu vurgulayarak, Zuma'nın mahkemeye meydan okumasının halkı da yargıya karşı gelmeye teşvik edebileceğini belirtti.

Zuma'nın avukatı Muzi Sikhakhane ise davanın siyasi güdümlü olduğunu savunarak, eski Cumhurbaşkanı aleyhindeki yolsuzluk davasının reddedilmesini istedi.

NE OLMUŞTU

Güney Afrika'da Zuma'nın devlet başkanlığı dönemindeki yolsuzluk suçlamaları kapsamında, iş adamlarıyla siyasetçiler arasındaki ilişkiler ve Zuma'nın danışmanları soruşturuluyor. Soruşturmada daha önce bir kez ifade veren Zuma, bu yılın başlarında bir kez daha ifade vermeye çağrıldığında gitmemişti. Zuma'nın ifade vermektense hapse girmeye hazır olduğunu söylemesi üzerine Anayasa Mahkemesi devreye girmişti.

Öte yandan Zuma, yolsuzluk iddialarının ardından gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

-İHA-

Son dakika haberi: Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'ya 15 ay hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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