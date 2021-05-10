Son dakika! Eski Bakan Akcan'ın acı günü

Edinilen son dakika haberine göre 57. hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın korona virüse yenik düşen kardeşi Abdullah Akcan, memleketi Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

57. hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan'ın korona virüse yenik düşen kardeşi Abdullah Akcan, memleketi Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

21-22 ve 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekili de olan Abdülkadir Akcan'ın vefat eden kardeşi Abdullah Akcan'ın (57) bir süredir akciğer rahatsızlıklarına bağlı tedavi gördüğü ve korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akcan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akcan'ın cenaze namazı Bolvadin Asri Mezarlığı önünde korona tedbirleri kapsamında tabut araçtan indirilmeden kılındı, ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Afyon Alkaloid Fabrikası İşletme Müdürlüğü emekli personellerinden Abdullah Akcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı