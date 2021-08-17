Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ
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Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, kendisini aldattığı iddiasıyla 2 çocuğunun annesi eşi Kübra Özten'i (32) tabancayla öldüren Ozan Ali Özten (32), mahkemece tutuklandı.

ADANA'da, kendisini aldattığı iddiasıyla 2 çocuğunun annesi eşi Kübra Özten'i (32) tabancayla öldüren Ozan Ali Özten (32), mahkemece tutuklandı. Özten'in olay sonrası yanına gittiği arkadaşı M.Ş.'ye saklaması için silahı verdiği ve daha sonra birlikte Türk kahvesi içtikleri ortaya çıktı. Özten'in, ifadesinde, "Onu canımdan çok seviyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 15 Ağustos'ta Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuğu olan Ozan Ali- Kübra Özten çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ozan Ali Özten, tabancayla eşinin başına ateş ederek öldürdü. Yurt dışında yük gemisinde motor ustası olarak çalışırken, izin alarak kente gelen Özten, olayın ardından evden ayrıldı. Arkadaşı M.Ş.'nin evine giden Özten, Türk kahvesi içip sohbet etti. Özten, eşini öldürdüğü tabancayı da M.Ş.'ye verip, saklamasını istedi ve evine geri döndü. Bir süre daha evde bekleyen Özten, bu kez annesinin evine gidip, eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine aile, Özten'in arkadaşı M.Ş.?ye durumu bildirdi. Cinayeti öğrenen M.Ş., polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Kübra Özten'in cansız bedenini buldu. Özten'in ölüm haberini alan ailesi ise eve gelerek sinir krizi geçirdi.

Ozan Ali Özten ise polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Kübra Özten'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp, aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'ARKADAŞIYLA KAHVE İÇİP SİLAHI SAKLAMASINI İSTEMİŞ'

Ozan Ali Özten'in, emniyetteki sorgusunda, cinayeti işlediği silahı göle attığını söylediği fakat polislerin incelemesi sonucu belirttiği yerde ulaşılamadığı öğrenildi. Daha sonra gerçeği itiraf eden Özten'in, 'Gece eşimi öldürdükten sonra dışarı çıkıp arkadaşım M.Ş.'nin yanına geldim. Ona başka bir bahane sunarak silahı saklamasını istedim. Orada bir kahve içtim. Daha sonra eve geçip bekledim. Sabah ise annemin evine gittim. Anneme 'Kübra öldü' dedim. O da nasıl olduğunu sordu. Ablamın da araya girmesiyle ağlamaya başladım ve olanları anlattım. Onlar da arkadaşım M.Ş.'yi arayıp durumu söyledi. M.Ş. de polisi arayıp cinayeti bildirdi" dediği öğrenildi.

Bu ifade üzerine Özten'in arkadaşı M.Ş. de gözaltına alındı.

'CANIMDAN ÇOK SEVİYORDUM'

Cinayeti planlamadığını öne süren Ozan Ali Özten, eşinin kendisini daha önce de 3-4 kez aldattığını, her seferinde affettiğini iddia edip, "Olay gecesi telefonunda mesajlar gördüm. Beni yine aldattığını anladım. Tartıştık. Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI, ARKADAŞI SERBEST

Ozan Ali Özten'in silahını saklayan M.Ş.'nin ise ilk önce cinayetten haberi olmadığını öğrenince de polise bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Ozan Ali Ökten, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, SİLAHI SAKLAMASI İÇİN YANINA GİTTİĞİ ARKADAŞIYLA KAHVE İÇMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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