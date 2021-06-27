ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
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ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, çalıntı olduğu öğrenilen motosikletli 2 şüpheli, park halindeki başka bir motosikleti çalıp, kayıplara karıştı.

Esenyurt'ta, çalıntı olduğu öğrenilen motosikletli 2 şüpheli, park halindeki başka bir motosikleti çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde geçen Cuma sabah saatlerinde bir apartmanın önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, park halindeki başka bir motosikleti gözüne kestirdi. Çevreyi kontrol eden kasklı şüpheliler daha sonra park halindeki motosikletin yanına geldi. Çantasındaki aletlerle motosikletin yanına gelen 2 hırsızdan 1'i, merkezi kilit sistemini kırdıktan sonra motosikleti çalıştırıp, olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığı gören vatandaşlar durumu, o anlarda başka bir adreste olan motosikletin sahibi İran uyruklu Şahram Muhammedi'ye haber verdi. Olay yerine gelen Muhammedi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ederken, hırsızların kullandığı diğer motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BANA KOMŞULAR HABER VERDİ

Çalınan motosikletin sahibi Şahram Muhammedi, 'Bana komşular haber verdi. 'Gel gel motosikleti çaldılar' dedi. Komşulara 'Niye bağırmadınız' diye sordum, onlar da 'Hızlı yaptı' gitti dediler. Motosikletim yok. Polis ekiplerine haber verdim. Bekliyoruz hala dedi.

'ÇALIŞTIRIP GÖTÜRMESİ TOTALDE 5 SANİYE SÜRÜYOR

Muhammedi'nin komşusu olan Emrah Çiçek ise 'Hırsızlık şu şekilde oldu. Sabah saatlerinde ben buraya geldim. Komşularımın demesi ile beraber kamera kayıtlarını izledim. Olay zaten toplasanız 29 saniye sürmüyor. Hırsız gelip, merkezi kilit anahtar sistemini bozduktan sonra çalıştırıp götürmesi totalde 5 saniye sürüyor dedi.

ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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