Son dakika haberi! Esenler'de yeni aldığı lüks otomobil yandı

TEM Bağlantı Yolu Otogar istikametinde giden bir otomobilin, Bayrampaşa ayrımına geldiği esnada motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı durduran sürücü son anda kendini dışarı atarken, lüks otomobilin ön kısmı alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sürücünün kullandığı aracı bugün satın aldığı öğrenildi.

Olay Esenler TEM Bağlantı Yolu Otogar istikametinde gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CBY 650 plakalı lüks aracın sürücüsü olduğu öğrenilen Deniz Sümbül TEM Bağlantı Yolunda seyir halinde giderken, Bayrampaşa ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aracının motor kısmından alevler yükseldi. Hemen aracı kenara çeken Sümbül kendini son anda dışarı attı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmından yükselen alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, aracın motor ve ön iç kısımlarında hasar meydana geldi. Sümbül'ün aracının yandığını haber alan arkadaşlarının yanına geldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ARACI BUGÜN ALMIŞTIM

Yanan aracın sahibi olan Deniz Sümbül, "Bugün gündüz saatlerinde almış olduğumuz aracımızda henüz belli olmayan bir sebepten dolayı çıkan yangın da aracımız kül oldu. Araçta tek başımaydım. Çok şükür, bizlik bir durum yok ama malum aracın durumu ortada. Allah kimseye göstermesin kimseye yaşatmasın zor bir durum. Rabbim kimsenin başına böyle bir durum vermesin" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU