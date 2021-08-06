Son Dakika | Erzurum'da sele kapılan tünel işçisini bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haberine göre Erzurum'un İspir ilçesinde dün tünelde sele kapılıp kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde dün tünelde sele kapılıp kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanak nedeniyle bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tüneli inşaatında çalışırken suya kapılan Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Gece boyunca arama çalışması yapan ekiplerin 1 saatlik aranın ardından işçiyi bulmak için yeniden başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 4 metre yüksekliği olan tünel içinde olduğu değerlendirilen işçinin bulunması için içerideki çamurlu su boşaltılmaya çalışılıyor.

Çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesine ait iş makineleri de destek veriyor.

İspir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, AA muhabirine, dün akşam ilçede etkili olan yağışın sele neden olduğunu söyledi.

Çamlıkaya Mahallesi'ndeki HES'e ait yapımı süren tünelde çalışan bir işçinin sele kapıldığını anımsatan Sertkaya, "Dün akşam saatlerinden beri buradayız, ekipler sabaha kadar çalıştı. Bir süre tüneldeki çamurlu suyun boşaltılması için cihaz gelmesini bekledik. Cihaz gelince erken saatlerde tekrar arama çalışması başladı. Sel meydana geldiğinde tünelde 2 arkadaşımız varmış, biri çıkmış, diğeri içerde sele kapılıp mahsur kalmış. Tüm gayretlerimiz içerideki arkadaşımızı sağ salim dışarı çıkarmak için." dedi.

Tünelin derin ve uzun olduğunu ifade eden Sertkaya, tünelde biriken suyun boşaltılması ve işçiye ulaşılması için devletin her kurumunun çalışmalara destek verdiğini bildirdi.

Sertkaya, sel nedeniyle ilçede kendilerine intikal eden bir hasarın ise söz konusu olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç