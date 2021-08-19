Son Dakika | Erzurum'da 14 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Son Dakika | Erzurum'da 14 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Son Dakika | Erzurum'da 14 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'un İspir ilçesinde, 14 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, 14 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde selin bastığı yapımı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da devam ediyor.

Arama çalışmalarına, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek sağlıyor.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçık yığınlarını tahliye edip tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrolden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle biriken suyu tahliye etmeye çalışan ekipler, tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaştı.

Ekipler Aksöyek'i bulmak için tüneldeki yoğun su ve oluşan balçığa rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 14 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

Son Dakika | Erzurum'da 14 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Erzurum'da 14 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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