Son Dakika | Erzincan'da polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Erzincan'da polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı

Son Dakika | Erzincan'da polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Erzincan'da kazara silahı ateş alan polis memuru, kendisi ile iki arkadaşını yaraladı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kazara silahı ateş alan polis memuru, kendisi ile iki arkadaşını yaraladı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi girişinde görevli polis memuru R.K, silahının kazara ateş alması sonucu kendisi ile mesai arkadaşları M.Y ile E.Y'nin yaralanmasına yol açtı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye giden Vali Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, hafif yaralandıkları öğrenilen polis memurlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Makas, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, kazara meydana gelen olaydaki silahta, teknik bir arıza olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Memuru, Erzincan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title