Son dakika! Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika! Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası kesildi

11.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:35
Son dakika! Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberleri: Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 40 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, 4 kişiye maske takma kuralını ihlalden, 36 kişiye ise kısıtlamaya rağmen sokağa çıktıkları için para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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