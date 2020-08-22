Son Dakika | Erzincan'da 'Koç katım şenliği' düzenlendi
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Son Dakika | Erzincan'da 'Koç katım şenliği' düzenlendi

Son dakika habere göre Erzincan'da 'Koç katım şenliği' düzenlendi Erzincan'ın Heybeli yaylasında kent protokolünün katılımıyla 1. Geleneksel Koç Katım şenliği düzenlendi.

22.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:55

Erzincan'da 'Koç katım şenliği' düzenlendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Heybeli yaylasında kent protokolünün katılımıyla 1. Geleneksel Koç Katım şenliği düzenlendi.

Sakaltutan Geçidi bölgesindeki Heybeli köyü yaylasında düzenlenen şenliğe Erzincan Valisi Mehmet Makas, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın yanı sıra kurum amirleri ve Şavak aşiretinden vatandaşlar katıldı.

Karakaş cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için düzenlenen şenlikte protokol mensupları çoban keçelerini giyerek kucaklarına aldıkları yavru kuzuyu sevmelerinin ardından üzerlerine Türk bayrağı çizili, süslenmiş damızlık koçları davul zurna eşliğinde sürülerin içine saldılar.

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz koç katım programını gerçekleştirdik. Geleneksel hale getireceğiz İnşallah. Önümüzdeki yıllarda daha da geniş çaplı, olarak her yıl farklı yaylalarda program yapacağız. Amacımız üretim dönemimizin ilk başlangıcıdır bu. Koçlarımızın sürüye karışması yaklaşık 5 ay sonra yeni yavrular olup 2 ay sonra da üretime kazandıracağız. Birliğimize kayıtlı 2 bin 338 üyemiz bulunmakta. 265 bin anaç hayvanımız olmak üzere toplam 400 bin küçükbaş hayvanımız mevcut. Bu hayvanlarımızın şehrimize kazandırdıkları oldukça yüksektir. 3 bin 300 ton tulum peyniri üretilmektedir. Bu da 150 milyon liraya tekabül etmektedir. Aynı zamanda 100 milyonu aşan da tulum peyniri girdimiz vardır" diye konuştu.

Vali Mehmet Makas, ise törende yaptığı konuşmada, "Erzincan'da tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivme sevindirici. Erzincan'da 450 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığımız var. Üreticilerimizi kutluyorum, milli gelirimize önemli destek sağlıyorlar. Erzincan'ın kalkınmasına yönelik iki önemli sektör var. Birincisi tarım ve hayvancılık, ikincisi turizm ve doğa. Artık dünya organik tarıma yöneliyor. Organik tulum peynirinin merkezi olan Erzincan'da sizlerin üretimi artırarak devam ettireceğinize inanıyorum. Tulum peyniri üretimini artırmak adına Valilik olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Burada koç katım törenin ilki gerçekleştirildi ve bundan sonra geleneksel olarak devam edecek. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi noktasında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

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Son Dakika | Erzincan'da 'Koç katım şenliği' düzenlendi

Kaynak: İHA

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