Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 22 ölü, 74 yaralı

Son Dakika! Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'deki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'a ilerleyişi sürerken, Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.

22 ÖLÜ, 74 YARALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı.

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