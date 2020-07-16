Son Dakika: Ermenistan ile savaş çanları çalarken Azerbaycan Dışişleri Bakanı istifa etti Son dakika: Ermenistan ile yaşanan gerilim tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov istifa etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov görevinden istifa etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov'u eleştirmiş, Mammadyarov'un karışıklık olduğu zaman ortaya çıkmadığını ve Ermenistan'a dair mevzularla ilgilenmede zayıf kaldığını belirtmişti. Ayrıntılar geliyor...