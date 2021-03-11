Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın kararnamesini onaylamadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Artak Davtyan'ın Genelkurmay Başkanı olarak atama kararına onay vermedi.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından başlayan kriz giderek derinleşiyor. Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti. Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Dartyan'ı atarken, bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyuruldu. Paşinyan'ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı