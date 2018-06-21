Erdoğan: Kandil'de Toplantı Halindeki, Lider Kadrodan 35 Teröristi Bitirdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kandil Harekatı ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Kandil'i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz." diye konuştu.

"PKK'NIN LİDER TOPLANTISINDA 35 ÖNEMLİ İSMİ BİTİRDİK""

Bay Muharrem 'Kandil'e bunlar gidemez' dedi. Biz Kandil'i vurduk 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika'dan gelecek telefonları beklemiyoruz.

"ARAPLAR MENBİÇ'E GİRİYOR"

Şimdi de Menbiç'te Dışişleri Bakanım Amerika Dışişleri Bakanı ile görüşmelerini yaptılar orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var. Araplar Menbiç'e giriyor. Bay Kemal Bay Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. İki aydır sağda solda konuşuyor Bay Muharrem bolca yalan söyledi iftira attı.

"TERÖRÜN BELİNİ NASIL KIRDIĞIMIZI SAHADA GÖSTERİYORUZ"

Bay Muharrem bizim kendisine sorduğumuz soruların hiçbirisini cevaplamaya cesaret edemedi. Şimdi ben bir kez de Kahramanmaraş'tan Bay Muharrem'e soruyorum; bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedi. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun. Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor hem de Kandil'den Afrin'e, Kato'dan Cerablus'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz.

Biz terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleri ile anlatıyor sahada bizzat gösteriyoruz. Çoğu üst düzey 35 teröristi etkisiz hale getirdik. (Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?

CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin. Neymiş, işte hanımefendiyi ve Temel Efendi'yi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. 16 saatte o darbeyi biz bitirdik. Bay Kemal, isterdim ki sende de zerre kadar yürek olsaydı, oraya (Atatürk Havalimanı) gelirdin. Darbe şakşakçıları, tankların arasından sıvışanlar, bölücü örgüte şirinlik yapanlar, FETÖ'cülere 40 takla atanlardan devlet adamı olmaz.

''DEVLET YÖNETMEK BASİRET İSTER''

Devlet yönetmek basiret ister, feraset ister, sabır ve kararlılık ister. Devlet yönetmek, milletinin emanetini yere düşürmemek için dirayet ister. Devlet yönetmek, gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister. Bu yıl yurt dışında rekor düzeyde katılım oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde. Pazar günü mutlaka sandığa gidiyor oyumuzu kullanıyoruz.''