Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
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Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 3. pistinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını konusunda vatandaşları uyaran Erdoğan, "Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder" dedi.

Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
14.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pistinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen, maske, mesafe- temizlik. Bunlara dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İSTANBUL HAVALİMANI 2023 HEDEFLERİNİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR"

Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor. Bu havalimanımız Türkiye'nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biridir.'

Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır. Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz.

''HAVA YOLU KARGO KAPASİTEMİZ 2 BİN 500 TON SEVİYELERİNİ BULDU''

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum. Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu. Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik.

''ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI ESERLERLE DONATTIK''

Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık. Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık.

''YATIRIMLARI KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ''

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız. Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.

''SAĞLIK TURİZMİNDE DE BİR ADIM ATTIK''

Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var. Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor. Lütfen, maske, mesafe, temizlik, buna dikkat edelim. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder."

Güncel Manşet

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