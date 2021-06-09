Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker'in iddiaları üzerine "Lağım çukuru" çıkışıyla yargıya seslenen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Suç örgütü iftiralarıyla kaybedecek zaman yok" sözlerine yer verdi.

Partisinin dünkü toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, "Bu lağım çukuru bu kadar kokuyu dünyaya yaymışken, neden kimse konuşmuyor? Neden savcılar harekete geçmiyor" diyerek yargıya seslenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'teki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" sözlerine sert tepki göstererek, "İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Suç örgütü iftiralarıyla kaybedecek zaman yok" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Vekillerle yapacağımız kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz.Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik unvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir. Son dönemde Meclisimiz birbiri ardına önemli imtihanları alnının akıyla vermiştir. Biri de 7 Haziran 2015 seçimleridir. 2013'teki Gezi olayları ile başlayan karanlık senaryonun Meclis seçimleriyle 7 Haziran 2015'te karşılaşmıştır. Bu seçimin asla unutulmaması gerekiyor. Kasım 2015't yenileme seçimi, darbe girişimi, yeni yönetim sistemiyle ilgili halk oylaması, erken seçim, yerel seçim yaşamıştır. Bu dönemde çukur eylemleri ile vatanımızın bütünlüğüne ve ekonomimize saldırılmıştır. Ülkeyi kaosa sürükleme oyununu bozduk."

"GÜNEY SINIRLARIMIZ GÜVENCE ALTINA ALINDI"

Türkiye 2019'dan itibaren gerçekleştirdiği harekatlarla güney sınırlarını güvence altına almıştır.Salgın süreci yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşımıştır. Türkiye siyasetten sağlığa kadar tüm sıkıntıların üstesinden gelmiştir. Demokrasimizin işlerliğini ispatladık. En kapsamlı reformları dahi hayata geçirebilmek kapasitemizi gösterdik. Ülkemize dış güçlerin istikamet çizmesine izin vermedik.

"SUÇ ÖRGÜTÜNE BEL BAĞLADILAR"

Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat 'lağım çukuru' dediği iddiaları Meclis kürsüsünden söylüyor. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Lağım çukuru denen iftiraların ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyen ama her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemeliler.

"KİRLİ SENARYOLARINIZ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan sandık gibi kazanımlar ülkemizi en üst lige taşımıştır. AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

"MUHALEFET SENARYOLARIN ÜZERİNE BALIKLAMA ATLIYOR"

Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, hayallerini duymadıklarımızın örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

"BUNLARIN HEPSİ AYNI KAYNAKTAN BESLENİYOR"

Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor. FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.

"NANKÖRLÜĞE DEVAM ETSİNLER"

Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira. Neymiş millet açmış, bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Bizler tüm imkanlarımızı seferber ederek yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise tüm yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük parayla değil. Onlar nankörlüğe devam ediyorlar. Bunlar çıkmış millet aç diyor.

"GÜNDEMİMİZDE HİZMETTEN BAŞKA KONU YOK"

Evet, ben Rizeliyim. Rize'de çay müstahsilinin davranışını iyi bilirim. Trakya'daki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımını iyi biliyorum. Ama bunlardan bihaber olanlar kalkıp da çeltik üretici ne üretir bundan anlamaz ki. Bizler bütün bunları oradaki kooperatiflerin yöneticileriyle görüşerek adımlarımızı attık. Çevrenin korunmasında bugüne kadar yaptıklarımızın ve sorunlarla yapacaklarımızın kapsamlı bir değerlendirmesini ayrıca yapacağım. Bizim gündemimizde ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerden, eserlerden, 7 düvele karşı verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerden başka konu yoktur. Milletimizle birlikte sizler de takip ediyorsunuz. Onlarca yol, tünel, köprü, baraj, millet bahçesi, toplu konut açılışı yapıyoruz.

"YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARIMIZ PLANLANDIĞI GİBİ İLERİYOR"

Yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız gibi yürüyor. Tüm OSB'lerde yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişliyor. Eğitimde okul öncesinden üniversiteye kadar güçlü altyapı kurduk, semeresini görmeye başlayacağız. Sporda da çocuklarımız ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak altyapı kurduk."



