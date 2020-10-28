Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş
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Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş

28.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:46

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'ın çantasıyla ilgili yaptığı yoruma tepki gösterdi. Erdoğan, "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen gün Fransız ürünlerinin boykot edilmesi yönünde çağrıda bulunurken, CHP Genel Başkanı bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Emine Erdoğan'ın Fransız malı çantası olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Onu da sarayın bahçesinde yaksın, 'Protesto ediyorum' desin" ifadelerini kullandı.

"SENDE ZERRE KADAR YÜREK VARSA BENİMLE İLGİLİ KONUŞ"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP liderinin bu sözlerine karşılık verdi. Erdoğan, "Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaşta Fransız malı alacak hal mi kaldı? Sen uygularsın kardeşim, saray sosyetesi uygular. Emine Hanım'ın çantası var, 50 bin dolar... Onu da sarayın bahçesinde yaksın, protesto etsin" şeklinde konuştu.

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş

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