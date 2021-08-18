Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
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Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz

Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği açıklaması: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya devam edip etmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, "Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNet'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Erdoğan, gündemdeki konularla birlikte Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nda güvenliği sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruyu cevaplayan Erdoğan, "Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz" dedi.

"YÖNETİMDE KİM OLURSA OLSUN AFGANİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir.

"TÜRKİYE'NİN VARLIĞI, YENİ YÖNETİMİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK"

"Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı dikkatlidir ve hassastır. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.

Afganistan'a ciddi yatırımlar yaptık ve yapıyoruz. Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin işini kolaylaştıracaktır.

(Kabil Havaalanı) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz."

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Servet Uzun
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