Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim

Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! Brüksel ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin "24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim" sözlerine yer verdi.

NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, "24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Afrin'deki hastaneye terör saldırısı PKK/YPG'nin nasıl kalleş bir örgüt olduğunu göstermiştir. Döktükleri her damla kanın hesabını o alçaklardan soracağız.

"KRİTİK SORUMLULUKLAR ÜSTLENİYORUZ"

NATO müttefiki olarak kritik sorumluluklar üstleniyoruz. Ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

"TÜRKİYE RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş, 24 Nisan (Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesi) bizim için çok olumsuzdu. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildi. Türkiye rastgele bir ülke değildir.Türkiye ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda bize karşı bir yaklaşıma girmesi bizi rahatsız etmiştir. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değil. F-35 konusunda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir ABD vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, 700 750 civarında parçayı veren Türkiye var. 5 F-35 verilmiştir, bu f-45'lere el koymak suretiyle gönderilmemiştir."

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız
NATO Zirvesi öncesi ABD ile kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesinin detayları ele alındı
NATO Zirvesi öncesi ABD ile kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesinin detayları ele alındı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Hasibe Eren İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 14:48:43. #1.15#

title