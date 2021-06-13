Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim

Son dakika! Brüksel ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin "24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim" sözlerine yer verdi.

NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, "24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Afrin'deki hastaneye terör saldırısı PKK/YPG'nin nasıl kalleş bir örgüt olduğunu göstermiştir. Döktükleri her damla kanın hesabını o alçaklardan soracağız.

"KRİTİK SORUMLULUKLAR ÜSTLENİYORUZ"

NATO müttefiki olarak kritik sorumluluklar üstleniyoruz. Ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

"TÜRKİYE RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş, 24 Nisan (Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesi) bizim için çok olumsuzdu. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildi. Türkiye rastgele bir ülke değildir.Türkiye ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda bize karşı bir yaklaşıma girmesi bizi rahatsız etmiştir. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değil. F-35 konusunda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir ABD vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, 700 750 civarında parçayı veren Türkiye var. 5 F-35 verilmiştir, bu f-45'lere el koymak suretiyle gönderilmemiştir."