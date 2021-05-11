Son dakika: Erdemli'de şehit mezarlarına Ramazan Bayramı öncesi çiçek ekildi
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Son dakika: Erdemli'de şehit mezarlarına Ramazan Bayramı öncesi çiçek ekildi

Son dakika: Erdemli'de şehit mezarlarına Ramazan Bayramı öncesi çiçek ekildi
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde şehit mezarlarına çiçekler ekildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde şehit mezarlarına çiçekler ekildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarların bakımlarını gerçekleştirdi.

Mezar ve çevrelerine çiçekler eken ekipler, sulama çalışması da yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bizim daha da özgür ve müreffeh yaşamamız için onlar canlarını feda ettiler. Biz bu fedakarlığın bilincindeyiz. Şehitlerimizi her zaman saygıyla, minnetle ve hürmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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