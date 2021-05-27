Son Dakika | Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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Son Dakika | Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan şarjlı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan şarjlı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Doğu Elagözlü Mahallesi Türbe Caddesi ile Ali Aksu Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Eriş'in kullandığı şarjlı bisiklet ile A.Y. idaresindeki 51 AAE 752 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Eriş, çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Suat Eriş ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Eriş, durumunun ağır olması sebebiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Eriş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Suat Eriş kullandığı elektrik bisiklet ile caddeden gelen hafif ticari aracın çarpışması, elektrikli bisikletin savrulması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Son Dakika | Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Son Dakika | Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Son Dakika | Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış

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