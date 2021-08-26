Son dakika... Elazığlı gurbetçiler dönüş öncesi yöresel ürünlere rağbet gösteriyor

Son dakika gelişmesine göre Yurt dışında yaşayan ve yıllık tatillerini geçirmek için memleketleri Elazığ'a gelen gurbetçiler, dönerken memleketin kokusunu, tadını hissedecekleri yöresel ürünleri de yanlarında götürüyor.

Yurt dışında yaşayan ve yıllık tatillerini geçirmek için memleketleri Elazığ'a gelen gurbetçiler, dönerken memleketin kokusunu, tadını hissedecekleri yöresel ürünleri de yanlarında götürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, yeni normalleşmeyi fırsat bilip tatillerini memleketlerinde geçiriyor.

Alışveriş için tarihi Elazığ Kapalı Çarşı'yı tercih eden gurbetçiler, tatil dönüşlerinde yanlarına memleketlerinde üretilen yöresel ürünleri beraberinde götürmeyi tercih ediyor.

Gurbetçiler, tarihi çarşıda, hediyelik eşyaların yanı sıra orcik, badem, dut, pekmez, pestil, ceviz, kurutulmuş sebze gibi memlekete özgü ürünleri, yaşadıkları yerlere götürüyor.

Almanya'dan memleketi Elazığ'a tatil için gelen Mahir Kara, AA muhabirine, 25 yıldır yurt dışında yaşadığını ve bulduğu her fırsatta memleketine geldiğini söyledi.

Memleketine özel ürünleri beraberinde götürdüğünü aktaran Kara, "Her sene izine geldiğimde tarihi kapalı çarşıya uğruyorum. Burada memleketimize özel ürünleri alıyorum. Gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımıza, dostlarımıza tattırıyoruz." dedi.

İstediği her ürünü burada bulabildiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Çarşıda, adaçayı, dut, pekmez, orcik, kuru sebze, kahve, baharat hepsini aldık. Hepsi organik. Paketliyoruz. Götürüyoruz. Bir sene yiyoruz. Bir sene bitti mi yine geliyoruz. Bu ürünlerle orada özlem gideriyoruz. Genellikle yazın geliyoruz memleketimize. Buraya gelmeden olmuyor. Gelmeyince o yıl izin yapmış saymıyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin memleketinize gelmediğiniz zaman izin sayılmıyor. Çünkü en azından aldığınız şeyleri çıkartıp yediğiniz zaman gerçekten çok hoş oluyor."

İsviçre'den memleketi Elazığ'a gelen Hamza Erdoğan da tatilinin bitmek üzere olduğunu, beraberinde götüreceği ürünleri almak için alışverişe çıktığını belirtti.

Memleketinin organik ürünlerini tercih ettiğini belirten Erdoğan, "Elazığ'da yetiştiğimiz için orada ne yesek yöresel ürünlerimizi özlüyoruz. Tadına bakmak istiyoruz. Geçen sene salgından dolayı bütün dünya kapalıydı. O yüzden biz de gelemedik. Özellikle bu yıl yoğun turist akını vardı. Biz de ilk fırsatta geldik." diye konuştu.

Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Yargıç Emir ise bu yıl kapalı çarşıya gurbetçilerin daha çok uğradıklarını söyledi.

Tarihi Elazığ Kapalı Çarşısı'nın bir asırdır hizmet verdiğini kaydeden Emir, şöyle konuştu:

"Yöresel ürünler şu anda Elazığ'da en çok revaçta olan ürünler. Sezon aslında kötü başladı. Çarşımız, bu sene salgın önlemlerinin esnetilmesi sonucu gurbetçilerimizin ana merkezi haline geldi. Gurbetçilerin yoğun olarak peynir, orcik, yöresel ürünleri alıyor. Bunların hepsi kapalı çarşımızda mevcut. Bu sene yoğun geçti. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Esnafımız gurbetçilerin gelmesiyle rahatladı. Gurbetçilerimiz büyük bir yaraya merhem oldu diyebiliriz."

Geçen yıla göre bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran çarşı esnaflarından Ali Ayvaz da "Talepleri yetiştiremiyoruz. Kargo da yapıyoruz. Daha da beklentimiz var. Gurbetçilerimiz bu yıl bizi epey rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk