Son dakika: Elazığ'da PKK propagandasına 15 gözaltı

ELAZIĞ'da sosyal medyadan üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan 15 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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