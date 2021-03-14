Son dakika... Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı şahin tedavi edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı şahin tedavi edildi

14.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:53
Son dakika... Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı şahin tedavi edildi

Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekipleri yol kenarında buldukları yaralı şahinin tedavi olmasını sağladı.

Elazığ'da jandarma ekipleri yol kenarında buldukları yaralı şahinin tedavi olmasını sağladı.

Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde, yol kenarında ölmek üzere olan yaralı şahinin yardımına önleyici kolluk devriyesinde olan jandarma ekipleri yetişti.

Sağ kanadında kırık bulunan, soğuktan ve açlıktan bitkin haldeki yaralı kuş, jandarma ekiplerince besledikten sonra tedavi için Hayvan Hastanesine teslim edildi. Tedavi edilen kuşun bakımı sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Aleyna Tilki Meghan Markle Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Elazığ'da jandarmanın yol kenarında bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:55:48. #1.15#
title