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Son dakika: Elazığ'da "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali"

AA / Suat Öztürk - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika: Elazığ'da

Son dakika kültür sanat haberi... Elazığ'da düzenlenen "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'da düzenlenen "3. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" yoğun ilgi görüyor.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle Valilik Meydanı'nda dün başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde, köfte ekmek ve gıda ürünlerinin yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, AA muhabirine, kentin gastronomi turizmine katkı sunmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu aktaran Tarhan, şöyle konuştu:

"Festivalimiz çok güzel şekilde devam ediyor. Yöresel ürünlerimizi sergiliyoruz. Orcik, pestil, badem şekeri, vişne dondurması gibi yöresel ürünler ve adına festival düzenlediğimiz salçalı köftemize kadar gastronomi anlamında birçok ürünümüzü burada sergiliyoruz. Festivale vatandaşlar tarafından yoğun talep var. Ziyaretçilerimiz burada kurulan stantları geziyorlar. Hem ürünlerimizden tatma fırsatı buluyor hem de güzel vakit geçiriyor."

Festivali geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Tarhan, herkesi festivale davet etti.

Vatandaşlardan Leyla Yıldırım da arkadaşlarıyla festivali görmeye geldiklerini belirtti.

Etkinlikten memnun kaldıklarını ifade eden Yıldırım, "Stantlarımız çok kapsamlı olmuş. Salgından sonra ilk defa böyle bir etkinliğin olması bizleri memnun etti. İlimizin Türkiye'ye tanıtılmasın da çok büyük bir etkisi olduğuna da inanıyorum. Burada kurulan stantları gezdik, alış verişlerimizi yaptık. Tabi ki olmazsa olmazımız salçalı köftemizi yedik. İlimiz adına güzel bir etkinlik." dedi.

Yusuf Uğur da festivali çok beğendiğini aktararak, "Burada köftemizi yedik. Salçalı köftemiz zaten meşhurdur. Çok güzel çalışma olmuş. İki gündür uğruyorum. Akşamları da konser oluyor. Onun içinde geliyorum." diye konuştu.

Köfteci işletmecisi Ünal Er de yaşanan bu zor günlerde düzenlenen festivalin kendilerine iyi geldiğini kaydetti.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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