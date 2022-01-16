Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi - Haberler
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Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen deprem, İzmir, Çanakkale ve Trakya'da birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 14:48'de merkez üssü Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adanın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Haldiki yarımadasına uzaklığı ise 16.5 kilometre olarak belirlendi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Sarsıntı İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi. AFAD, gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Öte yandan depremle ilgili şuana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmedi.

Saat 15.26'da ise bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Son Dakika: Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Ege Denizi'ndeki deprem sonrası İzmir Valiliği ve Vali Yavuz Selim Köşger'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

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