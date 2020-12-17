Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla açıklarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

KANDİLLİ DE DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4,6 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4,6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.