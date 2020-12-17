Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

17.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:12

Son dakika: Ege Denizi'nde saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla açıklarında saat 16.36'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ DE DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4,6 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 4,6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları (2)
BÜŞRA: İntikam alanların en hayırlısı olan yüce kralımız Allah''ın adaletle tüm yarattıklarını yargılamak üzere bu dünya hayatını ve evreni yıkıcı sarsıntılarla yok etmesini yeniden diriltmek ve hesap sormak üzere herkesin canını almasını en içten sevgi ve muhabbetle diliyor ve dileğimizin gerçekleşmesini ümitle bekliyoruz.
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ATARABASI OSMAN: yaw abi milleti korkutmayın, zamanında toprakta kıtalar arasılar arası bölünmeler adalar oluşmuş, tarihin neresinde yazıyor İzmirde İstanbulda büyük bi deprem olduğu, zaten deprem olmuş bölünmüş parçalara yarılmış , daa ne kadar deprem olabilir ki abi
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