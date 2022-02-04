Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Meydanında bulunan Adalet heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlenmiş, vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri heykeli söndürmüştü. Olayla ilgili olarak emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde olayın şüphelisi olan iki kişi yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

VALİLİK: BİR KİŞİNİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet heykelinin yakılması olayının sanığı emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarının incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili olarak adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve valiliğin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladığı Şefik Çelik ile yanında bulunan Y.A. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şefik Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.A. ise serbest bırakıldı.