Son dakika! Düzce'de kayıp 14 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu - Haberler
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Son dakika! Düzce'de kayıp 14 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika! Düzce'de kayıp 14 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Son dakika haberleri... Düzce'de kaybolan 14 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kaybolan 14 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Merkez ilçeye bağlı Konuralp Mahallesi Hatipli Ketenciler köyünde yaşayan Hasan Kılıç, Hasan Salihoğlu, Ersin ve Zahit Top, otlamaya giden 14 büyükbaş hayvanını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, hayvanların son görüldüğü bölge ve çevresinde arama yaptı.

Ekipler, Güldere köyünde başıboş halde bulduğu hayvanları sahiplerine teslim etti.

Son dakika! Düzce'de kayıp 14 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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