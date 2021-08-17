Son Dakika | Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı

Son Dakika | Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Düzce Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinin yaralarının sarılması için seferber olmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinin yaralarının sarılması için seferber olmaya devam ediyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara gıda ve giyecek malzemesi yardımı yapılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri, Sinop Ayancak ilçesinde evlerini su basan vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek için giyecek ve gıda yardımında bulundu. Afet bölgesinde oluşturulan kriz merkeziyle iletişime geçen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne talimat verdi. Sinop'un Ayancık ilçesinde özellikle giyim malzemesi ihtiyacını karşılamak için 720 çift iç çamaşırı ve çorap bölgeye gönderildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan gıda ve giyecekleri belediyeye ait araç ile Ayancık ilçesine yola çıktı. Yardımlarla ilgili konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sel felaketinden dolayı vatandaşların yaralarının sarılması için belediye imkanlarını verimli bir şekilde kullandıklarını belirtti.

Daha önce arama kurtarma araçları ve iş makineleriyle birlikte uzman personeli bölgeye intikal ettirdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın giyecek ve gıda ihtiyaçları için de çalışma yaptık. Arkadaşlarımız hazırlanan paketleri bölgede oluşan kriz masası eliyle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırarak onların yaralarının sarılmasına destek olacak. Düzce Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada olmaya gayret gösteriyoruz. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Son Dakika | Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı
Son Dakika | Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Faik Öztrak Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mustafa Er Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Düzce Belediyesinden selzedelere giyecek ve gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 15:01:11. #1.15#

title