Son dakika: 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Trabzon'da kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.'nin (16) kullandığı otomobille çarpması sonucu şehit olan 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan (39), için tören düzenlendi. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene; şehidin annesi Hamide, babası İlyas, eşi Havva (37), kızları Elif Sena (13), Eslem Sıla (8) ve Melis Nare Ceyhan (1), Vali İsmail Ustaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, şehit polisin mesai arkadaşları, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/TRABZON, -