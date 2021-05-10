Son dakika dünya: Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler: Gözaltı sırasında öldürülen şairin organları çıkarıldı
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Son dakika dünya: Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler: Gözaltı sırasında öldürülen şairin organları çıkarıldı

Son dakika dünya: Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler: Gözaltı sırasında öldürülen şairin organları çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri... Myanmar'da askeri cunta tarafından gözaltına alınan şair Khet Thi, iç organları çıkartılmış bir şekilde öldürülerek, ailesine teslim edildiği ifade edildi.

Myanmar'da askeri cunta tarafından gözaltına alınan şair Khet Thi, iç organları çıkartılmış bir şekilde öldürülerek, ailesine teslim edildiği ifade edildi.

Myanmar'da şubat ayından bu yana darbe karşıtlarıyla cunta askerleri karşı karşıya geliyor. Protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi. Darbe karşıtı şair Khet Thi ve eşi Chaw Su'nun Shwebo kasabasında silahlı askerler tarafından göz altına alındığı, çiftten Khet Thi sorgudan sonra geri dönmediği belirtildi.

İŞKENCE SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANIYOR

İngiliz medyasına konuşan şairin eşi Chaw Su, eşinin cansız bedenini teslim aldıklarını ancak vücudundaki tüm iç organlarının çıkarıldığını ifade etti. Yetkililerin kendisine eşinin kalp rahatsızlığından dolayı öldüğünü söylediğini belirten Su, hastane tarafından yapılan açıklamaya inanmadığını, eşinin işkence sonucu öldüğüne inandığını ifade etti.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE 

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Darbe karşıtı düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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