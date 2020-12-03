Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar
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Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar

03.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:51
Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar

Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi dikkatli incelemediğini söyledi. Fauci ayrıca, İngiltere'nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verileri yeterince iyi incelemediğini ifade etti.

İNGİLTERE ACELECİ DAVRANDI

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı. ABD'nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, "Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı" dedi.

Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar
Dr. Anthony Fauci

Fauci, İngiltere'nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.

Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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