Son dakika! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz'

DÜNYA dışı temas araştırmacısı ve yazar Erhan Kolbaşı, Antalya'nın Serik ilçesinde deniz üzerinde görülen ilginç cisim görüntüsüyle ilgili "Artık dünya dışı varlıklar meselesi bu fotoğraf ve video kayıtları seviyesinin çok üzerine çıktı. Bunları çok aştı, şimdi artık bireysel temaslar dönemindeyiz" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, 3 Aralık günü görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.

'ARTIK BİREYSEL TEMAS DÖNEMİNDEYİZ'Dünya dışı temas araştırmacısı ve yazar Erhan Kolbaşı, Serik'te görülen ilginç cisimle ilgili değerlendirmede bulundu. Geçmiş yıllarda Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi bünyesinde, dünya dışı varlıklar ve UFO'larla ilgili 'Ufoloji ve Exopolitika' dersleri de veren Erhan Kolbaşı, Serik'te kayda alınan cismin çok büyük olmadığının anlaşıldığını söyledi. Kolbaşı, "Deniz üzerinde sabit durabilmesi de önemli bir karakteristik. Açıkçası çok yüksek teknolojili bir drone izlenimi de veriyor. Benzer bir cisim yaz aylarında İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar tarafında da gözlemlenmişti, o da deniz üzerinde uzun süre sabit kalabilen bir cisimdi. Şunu söylemek lazım; artık dünya dışı varlıklar meselesi bu fotoğraf ve video kayıtları seviyesinin çok üzerine çıktı. Bunları çok aştı, şimdi artık bireysel temaslar dönemindeyiz. Buna odaklanmamız gerekiyor" dedi.AYIRT EDEBİLMEK ÇOK ZORLAŞTIBir kritik noktanın da bu tür cisimlere hemen 'dünya dışı' diyebilmenin çok sağlıklı olmadığını vurgulayan Kolbaşı, "Neden, çünkü 1960'lardan sonra artık çok ileri teknolojili UFO benzeri araçlar göklerimizde var, dolaşıyorlar, bunlar üretildi. 1960'lara kadar olan dönemde, yani 60'lar öncesi dönemdeki görüntüler ve kayıtlar çok daha değerliydi araştırmacılar için. Fakat o dönemlerden, 60'lardan günümüze kadar olan dönemde dünya yapımı ve gerçekten çok ileri teknolojileri içeren kopya araçlar ve cihazlar göklerimizde dolaşıyor. Bu bakımdan artık bunları ayırt edebilmek çok zorlaştı. Araştırmacıları da bir hayli zorlayan bir noktaya geldi bunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR