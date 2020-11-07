Son dakika dünya: Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika dünya: Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı

07.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:35
Son dakika dünya: Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı

Son dakika dünya haberi... Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen başkent Viyana'daki Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in sağlık durumuna ilişkin Avusturya Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesine kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve sağlık sorunun olmadığı ifade bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Son dakika haber: İngiltere ve Avusturya'dan sonra Portekiz de yeni kısıtlamalar getirdi
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest
Son dakika dünya: İngiltere'de piyango kazanan damattan kaynanasına 600 bin sterlinlik jest
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Cem Yılmaz Timur Selçuk Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Mehmet Topal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Kız Kasım Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 20:35:40. #1.15#
title