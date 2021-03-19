Son Dakika | Down sendromlu Melek, ilk kişisel sergisini açtı

Yalova Valisi Muammer Erol, down sendromlu 10 yaşındaki Melek Keskin'in resim sergisinin açılışı yaptı.

Çiftlikköy ilçesinde yaşan Keskin, 2 ayda yaptığı yaklaşık 20 resmi, bir alışveriş merkezinde sergiledi.

Keskin'in birinci kişisel resim sergisine katılan Vali Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, açılış kurdelesini kesti.

Resim yapmasında en büyük destekçisinin annesi ve öğretmeni olduğunu ifade eden Keskin, resmi yapmayı çok sevdiğini ve kısa sürede ilk sergisini açmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Keskin'in öğretmeni Ayten Köksal ise, öğrencisinin akademik olarak da çok fazla gelişim gösteren biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"4 işlem becerisi yapabiliyor. Çok erken yaşta bu becerileri kazandı. Sanat olarak da çok yetenekli. Rol kabiliyeti ve sahne duruşu ile tiyatrocu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Resim yapması hayalindekileri kağıda dökmesi ile başladı. Daha sonra kendini geliştirip birçok resim yapmasına vesile oldu. Melek'in desteklenmesi gerekiyor. Bizde onu bu başarılara taşıyarak yardım etmeye çalışıyoruz. Çok güzel hedefleri var. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde bunu farkındalık yaratarak diğer çocuklara ve ailelere örnek olmak istiyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Melek'in ilk sergisi epey ilgi gördü. Bu sergi onu çok sevindirdi."

Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar, programda Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Basketbol Takımı'nın kendisine hediye ettiği milli formayı Keskin'e hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı