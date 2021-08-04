Son Dakika | Döşemealtı'nda bir haftada 2 yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen nedenle 1 hafta içinde 2 kez yangın çıktı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki makilik alanda bilinmeyen nedenle 1 hafta içinde 2 kez yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda geniş alanlara yayılan yangına itfaiye ve belediye ekipleri anında müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma işlemi yaparak söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarını Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kendisi bizzat yönetti.

Başkan Genç, söndürme işlemi sonunda bölgede incelemelerde bulunup burada yaptığı açıklamada 2 kepçe ve çok sayıda arazöz ile yangına müdahale etiklerini, can ve mal kaybının olmadığını belirti. Başkan Genç, "Antalya'nın başta Manavgat olmak üzere birçok ilçesinde başlayan orman yangın bölgesine belediye olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı