Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı Son dakika: Türkiye, Yunanistan ile gerginliğe neden olan Oruç Reis Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis Gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği Navtex'in süresi bugün doluyordu. Son kararla süre 4 gün daha uzatıldı.

Navtex bölgedeki denizciler için faaliyet yürütülecek alanı belirterek uyarı yapılması anlamına geliyor. Oruç Reis Gemisi Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalarını sürdürecek.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasındaki bölge için ilk Navtex ilanı Yunanistan'la kıta sahanlığı gerilimine yol açmıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.