Son dakika: Diyarbakır polisi anneleri unutmadı
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Son dakika: Diyarbakır polisi anneleri unutmadı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır polisi anneleri unutmadı En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden polisler, annelerin gününü kutlayıp kendilerine çiçek verdi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, İçişleri...

Diyarbakır polisi anneleri unutmadı

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden polisler, annelerin gününü kutlayıp kendilerine çiçek verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığının başlattığı 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini ziyaret ederek annelerin gününü kutladı.

İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi 2020 yılı ekim ayı itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen polisler, Anneler Günü münasebetiyle hastanede çalışan ve tedavi gören anneleri ziyaret ederek çiçek verip bilgilendirme broşürü dağıttı. Polisler, uyuşturucu maddelerin zararları konusunda anneleri bilgilendirdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Özlem Çağlayan, bütün annelerin, sağlık çalışanlarının ve özellikle engelli çocuğu olan annelerin Anneler Gününü yürekten kutladığını ifade etti. Çağlayan, "Bugün dolayısıyla hastanemize gelen Narkotik Şube Müdürlüğü mensuplarının annelerimizin yanına gelip, Anneler Gününü kutlamasından dolayı çok memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında hastanemizi ziyaret eden değerli emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Anneler Gününde bizleri yalnız bırakmadılar" dedi.

Anne Fatma Erdem oğlunun dünyaya geldiğini belirterek, "Çocuklarımız inşallah kötü yollara düşmesinler. Allah, polislerimizi başımızdan eksik etmesin. Onların daima bizim başımızda kalmasını isteriz. Elimizden geldiği kadar biz de onlara yardımcı olmaya çalışırız. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmasını hiç istemeyiz" diye konuştu.

Polis ekipleri hastanede annelerin Anneler Gününü kutlayıp, çiçek vererek bilgilendirici broşür dağıttı.

Son dakika: Diyarbakır polisi anneleri unutmadı
Son dakika: Diyarbakır polisi anneleri unutmadı
Son dakika: Diyarbakır polisi anneleri unutmadı
Son dakika: Diyarbakır polisi anneleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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