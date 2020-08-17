Son dakika... DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 350'nci gün Gelen son dakika haberine göre HDP önündeki eylemde 350'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 350'nci günde de devam ediyor.

HDP önündeki eylemde 350'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 350'nci günde de devam ediyor. 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet Aydın için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, çocuğunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu belirterek, Çocuklarımızı verin, kendi çocuklarınızı gönderin. Sizinkiler tatildeyken bizimkiler neden savaşa gitsin dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 143 aile, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, eylemini sürdürüyor.

'SİZİNKİLER TATİLDEYKEN BİZİMKİLER NEDEN DAĞA GİTSİN'

Sur ilçesinde, 5 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet Aydın için oturma eylemi yapan Nihat Aydın, çocuğunun, HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını dile getirerek, O günden sonra bir daha haber alamadım. Çocuklarımız gelene kadar eylemi sonlandırmayacağız. İnşallah çocuklarımızı bu zalimlerin elinden kurtaracağız. Bunun sorumlusu tabi ki HDP ve PKK. Çocukları götürür ve savaşçı yaparlar. Biz diyoruz ki; Çocuklarımızı verin, kendi çocuklarınızı gönderin. Sizinkiler başka yerde tatildeyken, bizimkiler neden dağa gitsin Kiminle savaşıyorlar, ne yapıyorlar İlaç ve hap veriyorlar. Çocukların gözü kimseyi görmüyor. Devletime karşı düşman ediyorlar. Madem öyleyse sizin çocuklar gitsin. Garibanların çocuklarını öldürüyorlar. Oğlum beni duyuyorsa, güvenlik güçlerine teslim olsun ve pişman olduğunu söylesin. Oğlum inan ne diyorlarsa yalandır. Onlara inanma. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA