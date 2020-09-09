Son dakika! DİYARBAKIR HDP önündeki eylem; 16'ncı kavuşmada mutluluk gözyaşları döküldü Son dakika gündem haberi: HDP önündeki eylem; 16'ncı kavuşmada mutluluk gözyaşları döküldüDİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin (18), terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim oldu.

HDP önündeki eylem; 16'ncı kavuşmada mutluluk gözyaşları döküldü

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin (18), terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan buluşmada baba Bayram Çetin ile anne Ruşen Çetin, 5 yıl aradan sonra kavuştuğu oğulları Erdal'a sarılarak hasret giderdi.

Diyarbakır'da yaşayan Gülşen Çetin, 2015 yılında 13 yaşındayken TEOG sınavına katılmak için evden ayrılan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Erdal Çetin'e kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Gülşen Çetin'in evlat nöbetindeki eylemi sürerken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin il jandarma komutanlığı ile İstihbarat Komutanlığı ekipleri, Erdal'ın teslim olması için ikna girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna girişimi sonucu Erdal, terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Erdal, sorgu işlemelerinin tamamlanmasının ardından 5 yıl aradan sonra ailesiyle buluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki buluşmada, baba Bayram Çekin ile anne Gülşen Çetin ile oğulları Erdal'ın 5 yıl aradan sonra kucaklaşması duygu dolu anlar yaşattı. Uzun süre oğlu Erdal'a sarılarak, hasret gideren Çetin çifti, mutluluk gözyaşları döktü.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 16 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı.

Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 145 ailenin, HDP önündeki oturma eylemi, 373'üncü günde de devam ediyor.

Kaynak: DHA