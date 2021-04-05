DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
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DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Özgür Kadın Hareketi'nin, üyelerinin terör örgütü adına siyasi- ideolojik eğitim almalarına 'dernek' ve 'platform' adı altında destek olduğu, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak, kadınları saflarına çektiği, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenlediği yönünde bilgiler elde etti. Çalışmalar sonucu belirtilen faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah kent genelinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI -ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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