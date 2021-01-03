Son dakika... Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı
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Son dakika... Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı

03.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:02
Son dakika... Diyarbakır'da polis ekipleri Kızılay gönülleriyle yardım dağıttı

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da polis ekipleri, Kızılay gönülleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Diyarbakır'da polis ekipleri, Kızılay gönülleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında merkez Sur ilçesinde, yardım dağıtan Kızılay gönüllülerine ilçede görev yapan polis ekipleri de dahil oldu.

Şube Başkanı Mesut Işık, kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarıyla toplumun dezavantajlı gruplarına, 65 yaş ve üstü, yatalak hasta, engelli ve yetim aileleri ve diğer ihtiyaç sahiplerine 3 çeşit sıcak yemek ulaştırdıklarını belirterek sıcak yemek haricinde gıda kolisi, konserve ve kavurma yardımında bulunduklarını aktardı.

Yeni yıl nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 150 aileye gıda kolisi, 2 bin 500 kişilik yemeği de ailelere ulaştırdıklarını ifade eden Işık, "Bugün de emniyet mensuplarımızla ailelerimize aş, gıda kolileri, konserve ve kavurma dağıtıyoruz. Faaliyetlerimize desteklerinden dolayı emniyet mensuplarına özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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