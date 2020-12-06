Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
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Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

06.12.2020 20:38 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:42
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı.

DİYARBAKIR'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Kaza, akşam saatlerin Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Barış Bahçeli yönetimindeki 21 TT 0989 plakalı ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan 53 HL 857 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi. Bu sırada Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı otomobil, M.K.'ye çarptı. Polis memuru M.K. ve diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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