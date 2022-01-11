Son dakika! Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Dörtyol Camisi önünde aralarında husumet bulunan amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan sopa ve bıçaklı kavgada Şevder Ayus (28) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayus, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri

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