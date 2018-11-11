Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu'nu Ziyaretle İlgili Açıklama: Tamamen İnsani Duygularla Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" denildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" denildi.

CHP'Lİ AĞBABA İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı'nın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Diyanet İşleri Başkanı derhal istifa etmelidir. Kendisi istifa etmiyorsa, gecikmeden görevden alınmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e ihanet başkanı olmuştur. Bir dakika bile o görevde kalmamalıdır."

GENÇ İMAM HATİPLİLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili olarak, "İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı" şeklinde bir açıklama yapmıştı.