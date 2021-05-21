Son Dakika! Dışişleri'nden ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor

Son dakika! Filistin'e yönelik saldırıları sonrasında ateşkes imzalayan İsrail, 24 saat geçmeden anlaşmayı bozdu. Cuma namazı çıkışında Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

10 Mayıs'tan bu yana Gazze ve Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldıran İsrail; bu süreçte 65'i çocuk, 39'u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Dünyanın farklı noktalarından gelen ateşkes çağrılarını ilk etapta dikkate almayan İsrail, dün gece Hamas ile ateşkes imzaladı. Anlaşma dün gece 02.00'de yürürlüğe girdi.

NAMAZ ÇIKIŞI SALDIRDILAR

Daha 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal eden İsrail polisi, bugün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılan cemaate saldırdı. Polisin insanlara ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdığı öğrenildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cuma namazı sonrasında Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmalarına tepki gösterdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" ifadeleri yer aldı.