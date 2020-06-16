Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
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Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye'de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

16.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:36

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına yanıt verildi.

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Paris ziyaretiyle ilgili açıklamasıyla bir soruya cevaben yaptığı açıklamada, ülkemizin Libya'ya yönelik tutumuna dair iddiaları, Fransa'nın Libya'ya yönelik karanlık ve izahı bulunmayan politikasının yeni bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın, Libya krizini körüklediği söylenen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Fransa'nın bu yaklaşımı Hafter'i askeri yöntemlerde ısrar etme konusunda cesaretlendirmiş, Libya halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmıştır. Libya'da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engel ise Fransa ve bazı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararları hilafına gayrimeşru yapılara verdikleri destektir."

"ESAS ENDİŞE DUYULMASI GEREKEN, FRANSA'NIN KARANLIK İLİŞKİLERİ"

Türkiye'nin, BM kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan hükümete, talebi üzerine destek verdiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye, meşru hükümetin yanındayken, Fransa'nın, BM ve NATO kararları hilafına "darbeci ve gayrimeşru bir şahsın" yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri meşruyken, Fransa Suriye'de olduğu gibi karanlık işler peşinde koşmakta, bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yapmaktadır. Esas endişe duyulması gereken Fransa'nın işte bu karanlık ilişkileridir. Bir NATO müttefikinin bu şekilde davranması kabul edilebilir bir durum değildir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla BM himayesinde yürütülen çabalara destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde

Kaynak: İHA

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