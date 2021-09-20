Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı, Kırım'daki Duma seçimlerinin Türkiye açısından hukuki geçerliliği olmadığını belirtti

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtti.

Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürdüğünü aktaran Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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